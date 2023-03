Campo Marzo e Giardino Salvi: identificati in 30 di cui 20 con precedenti, 3 denunciati

Trenta identificati, tre denunciati e un ragazzo segnalato alla prefettura come consumatore abituale di sostanze stupefacenti. È questo l’esito di una vasta operazione di controllo messa in atto giovedì pomeriggio dalla polizia locale e dai carabinieri della stazione di Vicenza a Campo Marzo e al Giardino Salvi.

“L’ottimo rapporto instaurato con le forze dell’ordine – commenta il sindaco – consente di mettere in atto attività come questa, in cui l’operato congiunto è fondamentale per garantire il presidio del territorio. Anche nelle prossime settimane le operazioni di controllo congiunte proseguiranno di pari passo con la programmazione di iniziative di valorizzazione, in vista del radicale cambiamento che porteremo con la riqualificazione dell’intera zona di Campo Marzo”.

Delle 30 persone identificate, 20 sono risultate gravate da precedenti per furto e spaccio. Due dei controllati (S.J. 26 anni e B.H.A. 20 anni), privi di documenti, sono stati accompagnati al distaccamento della polizia locale dove sono risultati colpiti da un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Vicenza per tre anni emesso dal questore. Sono stati quindi denunciati per l’inosservanza di tale provvedimento; uno dei due giovani è stato denunciato anche per il possesso di un coltello a serramanico.

Nel corso dell’operazione gli agenti hanno inoltre sorpreso un ventenne far uso di hashish e lo hanno segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

Infine una giovane è risultata destinataria di un provvedimento di rintraccio per una notifica della polizia ferroviaria di Verona ed è stata pertanto accompagnata al distaccamento per la comunicazione dell’atto.