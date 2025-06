Camper si ribalta in A4: due feriti estratti dai Vigili del Fuoco

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Alle 18.20 di lunedì 2 giugno, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A4, in direzione Venezia, poco prima delle gallerie tra Vicenza Ovest e Vicenza Est. Un camper con a bordo due persone di nazionalità francese si è ribaltato autonomamente su un fianco, per cause in corso di accertamento.

La squadra proveniente dalla Centrale di Vicenza, utilizzando cesoie e divaricatore idraulico, è riuscita a estricare i due occupanti rimasti bloccati all’interno del veicolo e a consegnarli alle cure del personale sanitario del Suem 118.

Sul posto anche la Polizia Stradale di Padova per la gestione della viabilità e la sicurezza delle operazioni di soccorso. L’intervento si è concluso alle 19.05.