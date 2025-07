Cade in una trincea sul Monte Grappa e si ferisce alla colonna vertebrale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Incidente in montagna verso mezzogiorno di giovedì 10 luglio sul Monte Grappa, dove un 65enne di Piazzola sul Brenta (PD) è rimasto gravemente ferito alla colonna vertebrale dopo una caduta in mountain bike. L’uomo, che stava spingendo la bici in discesa lungo il sentiero numero 156, ha perso l’equilibrio ed è precipitato lateralmente all’interno di una trincea profonda circa tre metri, riportando un sospetto trauma spinale.

L’amico che era con lui ha immediatamente allertato i soccorsi. In pochi minuti è decollato l’elicottero Falco 2 del Suem di Pieve di Cadore, che ha localizzato il luogo dell’incidente e ha sbarcato in hovering il tecnico di elisoccorso e l’equipe medica. Dopo le prime cure sul posto, l’escursionista ferito è stato stabilizzato, imbarellato e recuperato con un verricello di una quindicina di metri, quindi trasportato all’ospedale di Belluno.

Nel primo pomeriggio, sempre Falco 2 è intervenuto sul Monte Talvena per un secondo incidente. Una 64enne di Paese (TV), in discesa lungo la normale con un’amica, è inciampata procurandosi un trauma alla caviglia. Anche in questo caso, il tecnico di elisoccorso è stato calato con un verricello di circa trenta metri per immobilizzare l’arto infortunato. La donna è stata poi issata a bordo e trasportata all’ospedale San Martino.