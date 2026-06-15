Bloccati dalla neve in cima al Civetta: due giovanissimi inglesi recuperati dall’elisoccorso

Val di Zoldo (Belluno), 15 giugno 2026 – Disavventura in quota per due escursionisti del Regno Unito rimasti bloccati sulla cima del Monte Civetta dopo aver completato la Ferrata degli Alleghesi.

I due, di 18 e 19 anni, raggiunta la croce di vetta, pur dotati di ramponi hanno deciso di non affrontare la discesa lungo la via normale, risultata coperta da neve marcia e giudicata troppo insidiosa in quelle condizioni.

La richiesta di aiuto è partita intorno alle 13.30. Sul posto è intervenuto l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che ha raggiunto la zona della vetta e ha sbarcato in hovering il tecnico di elisoccorso.

Il soccorritore ha quindi raggiunto i due giovani e li ha messi in sicurezza, consentendone il recupero a bordo del velivolo. Gli escursionisti sono stati successivamente trasportati al campo base di Palafavera, senza conseguenze fisiche.

L’intervento si è concluso nel primo pomeriggio e ha permesso di riportare a valle in sicurezza i due ragazzi, sorpresi dalle condizioni ancora invernali presenti in quota.