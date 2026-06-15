Bimba resta chiusa nell’auto sotto il sole: decisivo l’intervento dei vigili del fuoco

VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD) – È bastato un attimo perché una normale operazione di sistemazione in auto si trasformasse in una situazione delicata. Una bambina di poco più di un anno è rimasta chiusa all’interno di un’auto parcheggiata sotto il sole nella mattinata di sabato 13 giugno a Villanova di Camposampiero.

L’episodio è avvenuto intorno alle 10. La madre aveva appoggiato le chiavi sul bordo del seggiolino per avere le mani libere mentre allacciava le cinture della piccola. Dopo aver chiuso lo sportello posteriore per raggiungere il posto di guida, la bambina ha afferrato il telecomando dell’auto, utilizzandolo come un giocattolo. Premendo accidentalmente il pulsante, ha attivato la chiusura centralizzata, mentre le chiavi sono poi finite sul pavimento dell’abitacolo.

La piccola si è così ritrovata sola all’interno del veicolo, legata al seggiolino e impossibilitata a uscire. Dopo alcuni tentativi di apertura andati a vuoto, è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

La squadra arrivata sul posto è riuscita ad aprire il mezzo in pochi minuti e senza provocare alcun danno alla vettura. La bambina era rimasta all’interno dell’auto per circa venti minuti, esposta al caldo. Al momento del soccorso appariva visibilmente sudata, ma tranquilla e in buone condizioni.

Sul posto è intervenuto anche il personale del Suem 118 che, a scopo precauzionale, ha consigliato un controllo sanitario presso l’ospedale di Camposampiero.

Dopo l’intervento, i vigili del fuoco hanno ricordato alcune semplici regole utili per prevenire situazioni simili. Il consiglio principale è quello di chiamare immediatamente il 115 senza esitazioni quando una persona, soprattutto un bambino, rimane bloccata all’interno di un veicolo.

Tra le indicazioni fornite, anche quella di versare acqua sulla carrozzeria o sulla capote dell’auto per favorire il raffreddamento dell’abitacolo grazie all’evaporazione. Solo in caso di pericolo immediato e prima dell’arrivo dei soccorsi può rendersi necessario rompere un vetro, preferibilmente quello di uno sportello piuttosto che un finestrino più piccolo incollato alla carrozzeria, generalmente più difficile da sostituire.

Per evitare episodi analoghi, i vigili del fuoco raccomandano infine di tenere sempre con sé le chiavi, lasciare aperto un secondo sportello durante le operazioni di sistemazione dei bambini e, dove previsto dal veicolo, abbassare temporaneamente i finestrini utilizzando l’apposita funzione del telecomando.