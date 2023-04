Bilancio e nuovo CDA per Vi.Abilità

Vi.Abilità S.r.l. si conferma una società sana: nel 2022 lavori su strade e ponti per 16 milioni di euro. Nominato il nuovo CdA della società.

Il bilancio 2022 di Vi.Abilità Srl si chiude con un utile di esercizio pari a circa 28mila euro e soprattutto con un lungo elenco di interventi realizzati e in realizzazione su strade e ponti.

A presentarlo nella sede della società il presidente della Provincia Andrea Nardin e il presidente di Vi.Abilità Magda Dellai con il direttore generale della società Fabio Zeni.

Attualmente la Provincia detiene il 95% delle quote della società, mentre il 5% è in carico a Veneto Strade. La società opera in forza di un contratto di concessione di servizio della durata di 15 anni, con scadenza a fine 2036.

Vi.Abilità è una società sana, che gestisce 1240 km di strade provinciali e oltre 460 tra ponti e viadotti. Conta ad oggi 80 dipendenti, ma soffre la carenza di personale tecnico qualificato, tanto che per il 2023 sono previsti specifici concorsi.

I macronumeri del bilancio raccontano un anno particolarmente prolifico.

Il valore della produzione è di circa 16milioni di euro, che corrisponde a lavori fatti e fatture pagate. Tra tutti, per ricordarne uno, il nuovo ponte sul fiume Guà lungo la strada provinciale Montorsina, tra Montorso e Montecchio Maggiore.

Altri 15 milioni di euro sono il valore delle opere in appalto e in esecuzione. Il nuovo ponte di Secula a Longare, di cui sono in gara i lavori di realizzazione, occupa da solo 5,4 milioni di euro.

In fase di progettazione ci sono lavori per oltre 66 milioni di euro, per un totale di 48 interventi sul territorio vicentino. La parte del leone la fanno i progetti per la viabilità, con 37 milioni di euro. Seguono i ponti con 24 milioni di euro e poi poco meno di 4 milioni di euro per interventi relativi a dissesti idrogeologici e 1,4 milioni di euro per sistemazione e sostituzione dei guard rail.

“Numeri che si traducono in strade e ponti più sicuri e viabilità più funzionale alle esigenze di un territorio in pieno sviluppo -commenta il presidente Nardin- La Vicenza produttiva, così come quella che guarda alla valorizzazione del suo immenso patrimonio storico e artistico attraverso il turismo, hanno bisogno di infrastrutture, per permettere a cittadini e imprese di connettersi al mondo, di poter competere sui mercati internazionali. E attraverso la società Vi.abilità la Provincia dà una risposta concreta a queste esigenze, avendo bene a mente che la mobilità è un diritto fondamentale.”

Grandi opere, quindi, “ma anche manutenzione ordinaria -sottolinea la presidente Dellai- per far sì che strade e ponti esistenti siano sicuri ed efficienti. Ad esempio con un lavoro costante di asfaltature, che ogni anno copre circa 45 chilometri di strade, con la manutenzione della segnaletica stradale e delle barriere di sicurezza, le riparazioni urgenti delle buche e la cura del verde a bordo strada.”

Tra le opere più significative realizzate nel 2022 c’è di certo la ristrutturazione degli impianti di illuminazione del tunnel Schio-Valdagno e della galleria Valle Miara, per un importo di 2.310.000 euro. Circa 1.200 proiettori di vecchia tecnologia (sodio alta pressione) sono stati sostituiti con nuovi apparecchi con tecnologia a led. Un’operazione che permette un notevole risparmio energetico e che, con grande lungimiranza, ha abbattuto i rincari delle bollette dovuti all’aumento del costo dell’energia elettrica.

Altro progetto performante del 2022 è la campagna campagna di rilevamento flussi viari.

Grazie all’acquisto di apposita strumentazione, Vi.abilità ha ripristinato l’attività di rilevazione del traffico veicolare lungo le principali tratte stradali in gestione, riprendendo un’attività in precedenza seguita dagli uffici provinciali ma ferma al 2007.

Sono state individuate 44 sezioni di rilevamento dove vengono rilevati una serie di parametri quali il numero dei veicoli, le classi di lunghezza e la velocità. Grazie ad appositi software si potranno così avere dati relativi al traffico, alla composizione veicolare (autovetture/veicoli commerciali leggeri/veicoli commerciali pesanti), alle velocità medie e agli eccessi di velocità. “Elementi fondamentali -spiega la Dellai- per programmare al meglio gli interventi sulla viabilità”.

Nuovo CdA di Vi.abilità Srl

Con il bilancio consuntivo del 2022 si chiude anche l’ “era” Dellai. Una presidenza durata 4 anni, cioè i 3 anni di mandato più un anno di transizione fino alla nomina, oggi, del nuovo CdA. Magda Dellai ha presieduto un Consiglio composto da Gianluigi Feltrin e Bruno Binotto.

E sarà sempre Magda Dellai a rappresentare la continuità con il passato, visto che il suo nome compare anche tra i nuovi componenti. Con lei Robertino Cappozzo e Enzo Urbani.

“Ringrazio i consiglieri uscenti e auguro buon lavoro al nuovo CdA -le parole del presidente Nardin- Vi.abilità è una società strategica, che negli anni ha dimostrato il suo valore operando con serietà e professionalità sul territorio. Sono certo che il nuovo CdA saprà guidare la società con competenza dando continuità al lavoro fatto.”