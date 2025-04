Basso Vicentino – Picchia il padre anziano: condannato a tre anni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un 42enne residente a Noventa e originario di Agugliaro è stato condannato 3 anni e 1 mese di reclusione per maltrattamenti nei confronti dell’anziano padre con problemi di salute e sconterà la pena ai domiciliari. L’uomo, musicista e insegnante, secondo quanto riporta il Giornale di Vicenza è responsabile di maltrattamenti e lesioni personali aggravate. Era stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri nel marzo del 2024 ma le violenze si protraggono da più di un decennio, con il primo procedimento avviato nel 2013. Nel 2024 l’anziano era stato costretto a ricorrere alle cure mediche per un trauma cranico e altre lesioni, giudicate guaribili in 8 giorni. In aula, diversi testimoni hanno confermato la dinamica degli eventi, mentre l’imputato ha cercato di minimizzare le accuse. Nonostante ciò, il tribunale ha ritenuto opportuno condannarlo. La convivenza tra padre e figlio era stata segnata da anni di violenze, spesso aggravate dall’alcol.