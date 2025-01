Basso Vicentino – A fuoco annesso agricolo: rischio per la casa (video)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Dalle 13:45 di lunedì 13 gennaio, i vigili del fuoco sono impegnati a San Giovanni in Monte, nel comune di Barbarano Mossano, per un incendio che ha interessato un vecchio annesso agricolo adibito a deposito. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco provenienti da Vicenza, Lonigo e Thiene, con il supporto di due autopompe, due autobotti, un’autoscala e due moduli antincendio, per un totale di 14 operatori coordinati dal funzionario di guardia.

Grazie all’intervento tempestivo, le fiamme sono state circoscritte, impedendo che l’incendio si propagasse all’abitazione adiacente. Tuttavia, il rogo ha danneggiato gravemente la copertura dell’edificio, che è in parte crollata, e il materiale depositato all’interno della struttura.

Le operazioni di bonifica sono ancora in corso, così come il sopralluogo per accertare le cause dell’incendio.