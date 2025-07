Bassano – Lite tra giovanissimi con coltelli, bastoni e passamontagna. Sei denunciati

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Nel primo pomeriggio del 30 maggio 2025, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, con il supporto delle Stazioni di Romano d’Ezzelino e Lusiana, sono intervenuti in via Scalabrini, a Bassano del Grappa, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa relativa a una lite tra giovani. Giunti tempestivamente sul posto, i militari hanno identificato tre ragazzi ancora presenti: una 17enne, un 20enne e un 19enne residente a Cittadella (PD). I giovani hanno riferito che, poco prima, durante un incontro chiarificatore con alcuni coetanei, parzialmente noti, avvenuto nel brolo di Palazzo Bonaguro, la situazione era degenerata per futili motivi.

Secondo il loro racconto, sarebbero stati rincorsi per alcune centinaia di metri da circa dieci ragazzi, uno dei quali travisato con un passamontagna e armato di coltello, altri con bastoni in legno e metallo. Durante l’inseguimento, avrebbero anche ricevuto minacce di morte. I tre sono riusciti a rifugiarsi all’interno di una farmacia al civico 102 di via Scalabrini, da dove è stata richiesta l’assistenza dei Carabinieri. A quel punto, gli aggressori si sono dileguati.

Le indagini, condotte dalla Stazione Carabinieri di Bassano del Grappa e dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, attraverso escussioni testimoniali e riconoscimenti fotografici, hanno permesso di ricostruire l’intera dinamica e individuare alcuni dei soggetti coinvolti.

L’origine dell’aggressione è stata ricondotta a un episodio precedente, avvenuto il 27 maggio 2025, sempre nel brolo del Palazzo Bonaguro. In quell’occasione, la 17enne era stata aggredita da due sorelle gemelle di 16 anni, conoscenti con le quali aveva avuto screzi sui social. Dopo un confronto verbale, le gemelle erano passate all’aggressione fisica, danneggiando irreparabilmente gli occhiali da vista della ragazza e causandole lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. L’episodio era stato filmato da un’amica della vittima, e i video sono stati acquisiti dai militari, consentendo l’identificazione dei responsabili.

Gli strascichi dell’aggressione del 27 maggio e i successivi scambi di accuse tra le due comitive hanno portato ai fatti del 30 maggio. Quel giorno, il cugino delle gemelle, un 19enne, aveva dato appuntamento al fidanzato della 17enne, anch’egli 19enne, per chiarire quanto accaduto. Tuttavia, il giovane si è presentato accompagnato da un gruppo di circa dieci ragazzi, nascosti nei pressi del parco. Quando il chiarimento è degenerato in lite, gli altri membri del gruppo sono intervenuti, armati di bastoni e, in un caso, di coltello e travisati, tentando di aggredire la coppia e un loro amico 22enne. Le vittime sono fuggite lungo via Scalabrini, trovando rifugio nella farmacia dove è stato dato l’allarme. Gli aggressori si sono dileguati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

A seguito dell’indagine, sono stati identificati altri membri del gruppo aggressore, tra cui un altro 19enne e due 17enni. Questi, insieme al cugino delle gemelle, sono stati deferiti per minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Per quanto riguarda l’episodio del 27 maggio, le gemelle 16enni sono state denunciate per lesioni personali in concorso e danneggiamento.

I Carabinieri della Stazione di Bassano del Grappa e del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di Vicenza e a quella per i Minorenni di Venezia. Entrambe le Procure, condividendo le risultanze investigative, hanno emesso decreti di perquisizione personale e locale nei confronti degli indagati, finalizzati alla ricerca di armi e capi di abbigliamento utili al travisamento.

Le perquisizioni sono state eseguite nella mattina del 23 giugno dai militari della Compagnia di Bassano del Grappa, con l’impiego di 21 militari a bordo di 6 autovetture, sia in uniforme che in borghese, presso le abitazioni degli indagati. Le operazioni non hanno portato al rinvenimento né di armi né dei capi di abbigliamento ricercati.