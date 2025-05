Bassano del Grappa, sondaggio choc tra studenti: “Chi meritava la morte?” con nomi di vittime di femminicidio

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Sta suscitando indignazione e sgomento quanto accaduto all’interno di una chat WhatsApp di studenti di una scuola superiore di Bassano del Grappa (Vicenza), dove è comparso un sondaggio dal titolo macabro: “Chi meritava di più la morte?”. Le “opzioni” proposte erano i nomi di tre vittime di femminicidio: Giulia Tramontano, Mariella Anastasi e Giulia Cecchettin.

La notizia è stata resa nota dall’emittente Rete Veneta, e lo screenshot del sondaggio è stato successivamente diffuso dall’associazione Women For Freedom, impegnata nella lotta contro la violenza di genere.

«È difficile crederci – scrive l’associazione – perché questa non è solo una bravata di cattivo gusto. Non è una battuta fuori luogo, ma una mancanza totale di empatia. Non possiamo tacere. Perché il silenzio è il miglior alleato della violenza».

Al momento non è chiaro se la scuola coinvolta abbia già preso provvedimenti o avviato un’indagine interna, ma l’episodio ha sollevato un acceso dibattito sulla necessità di educare i più giovani al rispetto e alla consapevolezza rispetto alla violenza sulle donne, che continua a mietere vittime in tutto il Paese.

Sono attese nelle prossime ore eventuali prese di posizione ufficiali da parte della dirigenza scolastica e delle autorità competenti.