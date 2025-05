Bassano – Abitazione a fuoco

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Dalle 13:30 di oggi, lunedì 6 maggio, i vigili del fuoco sono impegnati in via Madonnetta a Bassano del Grappa per un incendio scoppiato all’interno di un alloggio situato al primo piano di una casa di corte. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri, giunti tempestivamente dal vicino distaccamento e dotati di autorespiratori, sono riusciti a entrare nell’abitazione e a domare le fiamme che avevano coinvolto materassi e arredi. Le cause del rogo sono al momento in fase di accertamento da parte della squadra intervenuta.

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza sono tuttora in corso. L’appartamento interessato dall’incendio sarà dichiarato inagibile.