Bambini dell’asilo in visita alla moschea, per l’Ufficio Scolastico Regionale “tutto regolare”

Gli ispettori non rilevano anomalie: l'iniziativa era coerente con il progetto educativo condiviso con le famiglie

VENEZIA, 9 maggio 2025 – Nessuna irregolarità nella visita di alcuni bambini di una scuola dell’infanzia del Trevigiano alla moschea locale: lo ha stabilito l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, guidato dal direttore Marco Bussetti, a seguito delle verifiche disposte dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’episodio, oggetto di polemiche nei giorni scorsi, si riferisce a un’uscita didattica durante la quale i piccoli alunni hanno visitato la moschea del territorio, accompagnati dalle insegnanti e accolti dall’imam. Secondo quanto riportato dal Gazzettino, gli ispettori inviati in settimana non hanno riscontrato alcuna anomalia: il progetto educativo della scuola, esaminato attentamente, è risultato pienamente coerente con le finalità pedagogiche dell’istituto e approvato dalle famiglie.

Proprio da un gruppo di genitori è arrivato un messaggio di sostegno, che ha definito la polemica “fuori luogo”, ribadendo come la visita rappresentasse un momento educativo inserito in un percorso di conoscenza, dialogo e rispetto reciproco tra culture e religioni, in linea con i valori dell’inclusione e della cittadinanza.

L’Ufficio Scolastico ha pertanto archiviato il caso, evidenziando come l’iniziativa si sia svolta nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica e del principio di collaborazione scuola-famiglia.