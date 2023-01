Baggio, Reginato, D’Amore, Cattaneo: “Dalle Minoranze esigiamo trasparenza”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Si è appena conclusa l’operazione anticipata di propaganda elettorale messa in atto dai gruppi consiliari di minoranza per denunciare i presunti fallimenti del Sindaco Rucco.

Attraverso inserzioni pubblicitarie sulla Stampa e sulle televisioni, mega affissioni sui muri della Città, decine di migliaia di libretti distribuiti in tutte le cassette della posta, le minoranze consiliari si sono prodigate in una imponente campagna pubblicitaria a sei mesi dal voto amministrativo, esclusivamente per denigrare e censurare un avversario politico.

Nel periodo forse di maggior crisi economica dal dopoguerra, in cui la gente è assillata dal problema dei costi energetici , dal rincaro dei mutui, dalla difficile ripresa post covid, gli oppositori di Rucco hanno deciso quindi, prima ancora di sostenere i prossimi ingenti costi della campagna elettorale, di spendere decine e decine di migliaia di euro, non per fornire un aiuto magari a chi si trova in stato di bisogno, ma soltanto per far sapere che secondo loro il Sindaco ha fallito.

Non vogliamo entrare nel merito delle sgradevoli accuse rivolte al Sindaco, lasciando che siano i Cittadini a giudicare: desideriamo però porre alcune domande che confidiamo non restino senza risposta.

Ebbene, pensiamo sia legittimo chiedere, innanzi tutto, quanto sia costata questa imponente campagna pubblicitaria.

In secondo luogo, considerato che i Consiglieri comunali percepiscono soltanto un irrisorio gettone di presenza, vorremmo sapere chi ha finanziato l’intera operazione. I consiglieri stessi o un altro soggetto?

Ancora, risulta che le mega affissioni pubblicitarie sui muri della Città siano state commissionate da una nota Agenzia pubblicitaria padovana, Quadro Advertising srl, nel cui oggetto sociale risultano la assistenza e la gestione di campagne pubblicitarie a favore di strutture commerciali, tra le quali soprattutto supermercati.

Chiediamo quindi di conoscere chi sia il committente di tale Agenzia. I consiglieri stessi o un altro soggetto?

Trattandosi inoltre di vera e propria campagna elettorale, sia pur anticipata, chiediamo se il futuro candidato Sindaco delle Minoranze inserirà anche questa spesa nei prossimi costi, al fine di rispettare il tetto imposto dalla legge.

Sono domande semplici e legittime che poniamo, in nome di quella stessa Trasparenza, da sempre invocata dalle Minoranze, ma soprattutto perché pensiamo che i Cittadini di Vicenza abbiano il diritto di sapere per quale fine alcuni esponenti politici abbiano deciso di spendere così tanti soldi.

Aspettiamo fiduciosamente risposte”.





Gioia Baggio Rucco Sindaco Idea Vicenza

Matteo Reginato Lega

Roberto D’Amore Fratelli D’ Italia

Roberto Cattaneo Forza Italia