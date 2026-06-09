Auto prende fuoco sotto un magazzino, le fiamme raggiungono il tetto: intervento dei vigili del fuoco per quattro ore

Incendio nella serata di lunedì 8 giugno a Vicenza. Le fiamme si sono sviluppate da un’autovettura ed hanno coinvolto anche il tetto di un magazzino in strada Gogna.

L’allarme è scattato intorno alle 18.40, quando i Vigili del fuoco della sede centrale di Vicenza sono intervenuti con un’autopompa e cinque operatori per fronteggiare il rogo.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite da un’auto parcheggiata sotto la struttura e si sarebbero rapidamente propagate fino a interessare la copertura del magazzino.

Arrivati sul posto, i pompieri hanno provveduto a spegnere sia il veicolo sia il tetto in fiamme, evitando che l’incendio si estendesse ulteriormente all’edificio.

Per completare le operazioni di bonifica e mettere in sicurezza la struttura, i vigili del fuoco hanno dovuto rimuovere parte della copertura in legno, utilizzando anche motoseghe per raggiungere eventuali focolai nascosti tra gli elementi del tetto.

Fortunatamente non si registrano feriti né persone coinvolte.

Le operazioni di spegnimento, controllo e messa in sicurezza si sono protratte per circa quattro ore e si sono concluse in tarda serata. Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio dell’autovettura da cui è scaturito il rogo.