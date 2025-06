Auto imbocca la rotonda contromano e travolge una moto: centauro grave. Strada Pasubio bloccata

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Grave incidente stradale questa mattina poco prima delle 9.30 in strada Pasubio, all’altezza dell’innesto con la bretella dell’Albera. Un’automobile, secondo i primi rilievi, ha imboccato contromano la rotatoria centrando in pieno una moto.

Il motociclista, un 41enne residente a Isola Vicentina, è stato sbalzato per diversi metri e soccorso in codice rosso dal personale del 118. Stabilizzato sul posto, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Bortolo, dove si trova ricoverato nel reparto di rianimazione, sotto stretto monitoraggio medico.

La polizia locale di Vicenza ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto e sta gestendo il traffico, fortemente rallentato nella zona, con senso unico alternato. Sul posto anche i vigili del fuoco e i tecnici comunali per la messa in sicurezza dell’area.