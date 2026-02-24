CRONACA
24 Febbraio 2026 - 15.46

Auto contro aiuola spartitraffico (FOTO)

REDAZIONE
Oggi alle 10 a Montecchio Precalcino un uomo 72enne, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo andando a finire contro l’aiuola spartitraffico e divellendo completamente la segnaletica stradale presente nonchè abbattendo il palo a sbraccio di sostegno dei segnali di attraversamento pedonale. Fortunatamente non c’è stato nessun ferito e solo danni al mezzo e alla segnaletica stradale. Rilievi tecnici del sinistro e viabilitò del traffico a cura di due pattuglie della Polizia Locale Nordest Vicentino.

A causa dell’ingombro della carreggiata la strada rimaneva chiusa per circa due ore e mezza con conseguenti rallentamenti del traffico lungo la SP 63.

