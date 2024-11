Assemblea Unpli: “Le Pro Loco sono motore economico dell’Italia”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Incremento del turismo locale, rivitalizzazione dei borghi interni alle prese con il tragico fenomeno dello spopolamento, promozione delle eccellenze enogastronomiche, supporto all’economia locale, tutela del patrimonio culturale immateriale e socialità. Le Pro Loco sono un motore economico per le comunità italiane, ritenute importanti da più di 9 italiani su 10 nella promozione del territorio e nella conservazione delle tradizioni locali, secondo un’indagine del CENSIS condotta nel 2024 per UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco. In Italia sono oltre 6.400 quelle rappresentate dall’UNPLI, coinvolgono una rete di più di 500 mila persone impegnate nell’organizzazione e promozione di attività, servizi ed eventi per la comunità, per un totale di 25 milioni di ore di volontariato l’anno. Oggi e domani all’hotel Ergife di Roma si svolgerà l’assemblea nazionale dell’UNPLI che vedrà il rinnovo degli organi statutari. “Oltre 1.200 partecipanti e 300 delegati da tutta Italia- ha detto il presidente di Unpli, Antonino La Spina– Questo è un momento di crescita del nostro mondo che vuole lanciare dei messaggi sia alle istituzioni che a tutti i volontari che ogni giorno lavorano nelle pro loco”, cresciute di 100 unità negli ultimi 4 anni nonostante il covid.

Secondo il Censis più di 9 italiani su 10 ritengono molto o abbastanza importante il ruolo delle Pro Loco nella promozione del territorio e nella conservazione delle tradizioni locali, percezione condivisa in modo trasversale a gruppi sociali e territori. Quasi il 60% delle persone dichiara di aver partecipato almeno una volta a un evento Pro Loco nel 2023. Di queste, il 43,5% afferma di aver partecipato a eventi organizzati da Pro Loco durante i propri viaggi. Dall’indagine risulta che,