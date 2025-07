Asfaltature notturne, modifiche alla viabilità fino al 31 luglio

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Interessate viale Risorgimento Nazionale e viale Dieci Giugno

Sono previsti nei prossimi giorni, fino al 31 luglio, lavori di fresatura e di asfaltatura che verranno eseguiti in notturna, dalle 22 alle 6 del mattino, e che interesseranno viale Risorgimento Nazionale e viale Dieci Giugno.

Si tratta del completamento dei lavori di realizzazione della ciclabile lungo viale Risorgimento, che prevedono anche il rifacimento delle corsie veicolari. I lavori, che riguarderanno in particolare la salita della “Pontara di Santa Libera”, sono stati posticipati al periodo estivo per ridurre al minimo i disagi in uno dei punti più trafficati della viabilità cittadina.

I lavori comporteranno una serie di restringimenti temporanei della carreggiata in viale Risorgimento all’incrocio con viale Dieci Giugno e Contrà San Silvestro, nel tratto di viale Dieci Giugno che va da Contrà San Silvestro a Contrà Porta Lupia, e nel tratto di viale Venezia da viale Eretenio (compreso) fino a Contrà Porta Lupia.

La circolazione sarà regolata da movieri; tutte le manovre saranno possibili compatibilmente all’avanzamento delle lavorazioni.