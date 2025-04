Arzignano potenzia il sistema di telecamere

Il Sindaco Alessia Bevilacqua e del Vicesindaco e Assessore alla Sicurezza, Riccardo Masiero: “Ad oggi, sul territorio di Arzignano sono attive 93 telecamere, di cui 48 con sistema di lettura targhe (Targa System) e 45 dedicate alla videosorveglianza h24. La nostra amministrazione ha sempre posto grande attenzione al tema della sicurezza urbana e stradale, investendo risorse e sviluppando progetti mirati a garantire la tutela dei cittadini e la prevenzione dei reati.”

Per l’anno 2025, il Comune di Arzignano prevede l’installazione di due nuove telecamere in via Battisti e via Mastrotto, il cui posizionamento è previsto entro la fine di marzo. L’investimento per questi dispositivi ammonta a circa 18.000 euro, condiviso con il settore Lavori Pubblici.

Inoltre, sono in fase di sviluppo ulteriori due progetti di sorveglianza per le frazioni di Castello, Tezze e Villaggio Mantovano. È stata anche presentata alla Prefettura la richiesta di adesione al progetto di Controllo di Vicinato, per il quale si è in attesa del via libera delle autorità competenti, inclusa la quantificazione economica dell’iniziativa.

Per quanto riguarda la sicurezza stradale, il Comune di Arzignano ha stanziato per il 2025 le seguenti risorse:

Nonni Vigili : 27.050 euro per garantire la sicurezza dei bambini nei pressi delle scuole durante l’ingresso e l’uscita;

: 27.050 euro per garantire la sicurezza dei bambini nei pressi delle scuole durante l’ingresso e l’uscita; Arturo Taxi: 37.950 euro per il servizio di trasporto dedicato ai giovani nei “Mercoledì by night” e nei fine settimana (venerdì e sabato), oltre al supporto per l’accompagnamento al mercato settimanale del martedì.

Per l’educazione stradale, nel 2024 sono state svolte 80 ore di lezione nelle scuole di Arzignano, coinvolgendo 42 classi tra scuole dell’infanzia e primarie. L’obiettivo è quello di sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto delle norme del codice della strada e alla sicurezza nella mobilità quotidiana.

L’Amministrazione Comunale di Arzignano continua a investire risorse significative per garantire un ambiente più sicuro e controllato, sia in ambito urbano che stradale, con un’attenzione particolare alla prevenzione e alla tutela di tutte le fasce della popolazione.