Arzignano – Arrestato 31enne per furto in lavanderia: colto in flagrante dai Carabinieri

Arzignano – All’alba di giovedì 29 maggio 2025, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Chiampo hanno arrestato un cittadino marocchino di 31 anni, sorpreso in flagranza di reato mentre tentava di rubare all’interno della lavanderia automatica Wash & Dry in via IV Martiri ad Arzignano.

L’uomo, con l’aiuto di un complice che è riuscito a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine ed è attualmente ricercato, aveva forzato la porta d’ingresso del locale con l’intenzione di asportare la cassa self-service, contenente circa 700 euro. Tuttavia, l’intervento tempestivo delle pattuglie dei Carabinieri in transito nella zona ha sventato il colpo.

Il 31enne ha tentato di opporre resistenza fisica ai militari per cercare di guadagnarsi la fuga, ma è stato rapidamente bloccato, arrestato e accompagnato presso la Compagnia Carabinieri di Valdagno. Dopo le formalità di rito, è stato trattenuto in camera di sicurezza.

L’arresto è stato convalidato nella stessa mattinata. L’uomo ha patteggiato la pena a un anno di reclusione ed è stato posto in libertà in attesa del giudizio definitivo da parte del Tribunale di Vicenza. Proseguono le indagini per individuare il complice.