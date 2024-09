Arriva il Bonus trasporti per gli abbonati residenti a Vicenza

È stato stanziato con 15.000 euro il fondo a sostegno dell’acquisto di abbonamenti annuali per il trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano per i residenti nel Comune di Vicenza.

Possono chiedere il bonus i titolari di un abbonamento annuale per il trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano per studenti e lavoratori di Svt in corso di validità e con decorrenza dall’ 1 gennaio di quest’anno, in possesso di Isee in corso di validità non superiore a 26.000 euro.

Per gli abbonamenti studenti il bonus non è cumulabile con la riduzione di 70 euro sul costo dell’abbonamento annuale studenti al servizio di Tpl (trasporto pubblico locale) urbano di Vicenza rilasciato agli iscritti per la prima volta al primo anno della scuola superiore, nati nell’anno 2010 o successivi e residenti nel Comune di Vicenza.

La domanda potrà essere presentata dall’ 1 al 31 ottobre esclusivamente online al seguente link: https://cittadino-vicenza.welfaregov.it/clesius/isee/#/servizi

Per ulteriori informazioni: https://www.comune.vicenza.it/Novita/Avvisi/Bonus-trasporto-pubblico-2024