Arrestato 23enne di origini straniere per violenze sessuali lungo l’argine dell’Adige: gravi accuse di abusi su quattro donne

Un giovane di 23 anni, già noto alle autorità, è stato arrestato dai carabinieri di Legnago (Verona) per quattro violenze sessuali, di cui una tentata, commesse lungo l’argine del fiume Adige. Le indagini delle forze dell’ordine, supportate dai dettagli forniti dalle vittime e dall’attività di controllo del territorio, hanno portato all’identificazione dell’indagato, figlio di genitori maghrebini e residente in un Comune limitrofo. La gravità degli episodi ha giustificato l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte della procura scaligera.