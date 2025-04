Alto Vicentino – Ruba in un supermercato, denunciato 40enne. Automobilista ubriaco rifiuta l’alcoltest: denuncia e ritiro patente

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno deferito in stato di libertà un cittadino senegalese di 40 anni per tentato furto. L’uomo aveva asportato alcune derrate alimentari da un esercizio commerciale di Schio e, nel tentativo di dileguarsi, è stato intercettato da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile. All’interno del suo zaino è stata rinvenuta la refurtiva, per un valore di circa 100 euro, restituita poi al negoziante.

Infine, un altro 40enne è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici dopo essere stato fermato da una pattuglia dei carabinieri. L’uomo, che mostrava evidenti segni di assunzione di alcol, si è opposto al test. Per lui è scattato il ritiro immediato della patente di guida e la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza. Sarà ora la Prefettura a decidere i provvedimenti di sospensione della patente.