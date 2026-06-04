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4 Giugno 2026 - 17.09

ALTISSIMO, RINNOVO DELL’ACQUEDOTTO E STOP ALLE PERDITE: ORA L’ASFALTATURA DI VIA METTIFOGHI

Elisa Santucci
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Ad Altissimo si sono conclusi gli interventi in via Mettifoghi ad Altissimo, dove sarà completata la riasfaltatura del tratto stradale interessato dai lavori di riqualificazione dell’acquedotto. L’opera, realizzata da Acque del Chiampo, ha previsto la sostituzione e l’adeguamento di circa 600 metri lineari di condotte, per un investimento complessivo pari a 175 mila euro.

Il rinnovo della rete ha permesso di risolvere anche una criticità storica legata a perdite d’acqua causate da una tubazione ormai vetusta, migliorando così l’efficienza del servizio e riducendo gli sprechi.

Tra gli obiettivi dell’intervento figura inoltre la ridefinizione del percorso delle tubazioni, così da renderle sempre più accessibili agli operatori in caso di manutenzioni o futuri interventi sulla rete.

La riasfaltatura finale del tratto interessato restituisce ora piena funzionalità alla viabilità, completando il ripristino dell’area dopo le opere nel sottosuolo.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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