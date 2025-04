Altavilla – Trovati i minorenni vandali che hanno provocato 20 mila euro di danni alla scuola

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Grazie a un’efficace e tempestiva attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Altavilla Vicentina hanno individuato e denunciato in stato di libertà sette minori, tutti quindicenni, responsabili di aver danneggiato e imbrattato le aule e la palestra della Scuola Secondaria di Primo Grado “Marconi” di Altavilla Vicentina.

L’operato dei militari dell’Arma, rapido e decisivo, ha permesso di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, assicurando alla giustizia i colpevoli di un atto vandalico che ha scosso l’intera comunità scolastica e cittadina. Due dei giovani sono stati denunciati per il reato di invasione di edifici, mentre gli altri cinque dovranno rispondere di danneggiamento aggravato, interruzione di pubblico servizio e invasione di edifici. In aggiunta, per i due minori residenti nel comune di Sovizzo, è stata avanzata richiesta per l’adozione del divieto di ritorno nel comune di Altavilla Vicentina.

L’azione dei Carabinieri ha avuto ulteriori sviluppi durante le operazioni di identificazione, quando sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa quattro soggetti, tra cui un minorenne, per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90. A tre di loro è stata ritirata la patente. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati complessivamente 5,1 grammi di hashish e marijuana.

Questo intervento sottolinea ancora una volta l’attenzione dell’Arma dei Carabinieri nel contrastare il fenomeno della devianza giovanile e l’uso di sostanze stupefacenti, confermando la ferma determinazione nel tutelare la collettività e garantire la sicurezza della comunità locale.