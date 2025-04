Altavilla – A fuoco lavatrice: condominio evacuato, 6 persone intossicate

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Alle 18:40 di martedì 22 aprile, un incendio è divampato all’interno di un condominio di tre piani in via Rimini ad Altavilla Vicentina, composto da 12 appartamenti. L’intero edificio è stato evacuato per motivi di sicurezza. Sei persone, tra cui due bambini e la proprietaria dell’appartamento da cui si sono sprigionate le fiamme, sono state trasportate al pronto soccorso dalle ambulanze del Suem per aver inalato fumi tossici.

L’incendio si è sviluppato all’interno di un bagno, dove una lavatrice ha preso fuoco per cause ancora da accertare. I vigili del fuoco, intervenuti da Vicenza con un’autopompa e un’autoscala, hanno domato le fiamme mentre alcuni residenti dei piani superiori, rimasti bloccati, si erano rifugiati sui poggioli. Le persone isolate sono state tratte in salvo grazie ai cappucci ad aria collegati agli autorespiratori in dotazione ai pompieri.

Il rogo ha completamente distrutto il bagno dell’appartamento e causato danni da fumo all’intero alloggio e al vano scale. L’appartamento coinvolto è stato dichiarato inagibile fino al ripristino degli impianti e delle condizioni di salubrità. Dopo circa due ore, i condomini evacuati hanno potuto fare rientro nelle loro abitazioni.

Le operazioni di soccorso si sono concluse poco dopo le 21:00. Sul posto anche le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.