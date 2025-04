All’Olimpico di Vicenza la Festa della Polizia: l’attività svolta, gli encomi e le lodi (VIDEO)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il 10 aprile, la Polizia di Stato ha celebrato il 173° anniversario dalla sua fondazione.

La cerimonia nazionale si è svolta nella incantevole cornice di Piazza del Popolo a Roma, con la partecipazione delle più alte cariche istituzionali dello Stato.

A livello locale, invece, la cerimonia è stata ospitata all’interno del Teatro Olimpico di Vicenza, dalle ore 10:30, con la partecipazione del Questore della provincia di Vicenza e delle autorità provinciali.

La ricorrenza ha inteso celebrare l’impegno e la dedizione delle donne e degli uomini della Polizia di Stato per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e per il pubblico soccorso.

A tale proposito, il Questore della provincia di Vicenza, Francesco ZERILLI, durante la cerimonia, ha tenuto un breve discorso illustrativo delle attività svolte nell’ultimo anno e consegnato ai Poliziotti evidenziatisi per particolari meriti professionali gli attestati premiali conferiti dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Prima della celebrazione, alle ore 9.00, il Questore ed il Prefetto hanno depositato una corona di alloro al monumento dei caduti della Polizia di Stato, all’interno della Caserma “SASSO” di Vicenza, in Contrà Santa Maria Nova.

Anche quest’anno – a confermare la vicinanza tra Polizia di Stato e cittadinanza – il claim dell’evento è stato #essercisempre.

Nel suo discorso, il Questore ha inteso ringraziare tutti i Poliziotti in servizio nei vari Uffici della Polizia di Stato della provincia per l’impegno, lo spirito di sacrificio e la dedizione al servizio dei cittadini.

Il fondamento della mission della Polizia di Stato è proprio quello di porsi sempre al servizio dei cittadini.

Del resto, la chiara fiducia della cittadinanza nella Polizia di Stato, anche a livello provinciale, è chiamante testimoniata da alcuni indici numeri esaminati nel discorso del Questore (dati riferiti all’anno 2024):

Le chiamate dei cittadini al numero di emergenza 113 sono state 65113;

Persone controllate: 27034 (di cui 3747 stranieri);

Interventi delle “Volanti”: 6044;

Veicoli controllati: 8804;

Gli ammonimenti del Questore per stalking e maltrattamenti in famiglia sono stati 135;

Fogli di Via emessi dal Questore: 194;

Espulsioni: 69 espulsioni amministrative, 35 accompagnamenti ai CPR, 22 accompagnamenti alla frontiera per il rimpatrio, 12 espulsioni giudiziarie.

Altri dati sono riportati nelle slides allegate, utilizzate dal Questore per illustrare le attività svolte nel corso della cerimonia.

Dati numerici che testimoniano con chiarezza l’impegno sul territorio a garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Si allega l’elenco del personale della Polizia di Stato a cui, nel corso della cerimonia, sono stati consegnati dei riconoscimenti premiali per l’attività svolta, con indicazione delle relative motivazioni.

La cerimonia nazionale di Roma si è invece svolta in Piazza del Popolo, alla presenza del Presidente del Senato Ignazio La Russa, del Presidente della Camera Lorenzo Fontana, del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani e di altre cariche istituzionali. Il Presidente della Repubblica ha conferito la Medaglia d’Oro al Merito Civile alla Bandiera della Polizia di Stato per “gli appartenenti alla Pubblica Sicurezza con diversi gradi, ruoli e responsabilità che dal ’43 al ’45 si opposero al regime di occupazione ed alla legislazione razziale”.

La Rai, media partner dell’evento, ha trasmesso l’evento in diretta su Rai 1, dalle ore 10.50.

Al link https://www.youtube.com/watch?v=Q1OHGXOjR-s è possibile seguire la diretta della cerimonia istituzionale.

Invece, al seguente link è possibile visualizzare e scaricare il video ufficiale del

173° Anniversario:

https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/8ff564ac-1396-11f0-b452-736d736f6674

ECCO I RICONOSCIMENTI

ENCOMIO SOLENNE

Sost. Comm. in quiescenza SALAMONE Antonio

ENCOMIO (STESSA OPERAZIONE)

V. Isp. ANNIBALE Gianluca

Sovr. CLEMENTE Antonio

Evidenziando spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa, a vario titolo coordinavano ed espletavano, un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare nei confronti di diciassette soggetti appartenenti ad una ramificata associazione per delinquere dedita prevalentemente alla commissione di reati di matrice finanziaria, nonché con il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ,nei confronti delle varie società emerse nel corso delle indagini e riconducibili agli indagati per un ammontare di circa 2.500.000 euro

Vicenza 8 giugno 2021

ENCOMIO SOLENNE

Sovr. Capo VARRAZZA Virgilio

ENCOMIO (STESSA OPERAZIONE)

V. Sovr. BOMBEN Ivan

Evidenziando elevate capacità professionali e intuito investigativo, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di disarticolare un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di truffe legate alla compravendita di autovetture, mediante l’esecuzione di una misura cautelare personale e interdittiva nei confronti di undici soggetti ( dieci sottoposti alla custodia cautelare e uno agli arresti domiciliari), nonché il sequestro di tredici conti correnti e beni per oltre settecentomila euro

Rovigo 18 marzo 2021

LODE

Primo Dir. DELL’ARTE Marco Maria

Evidenziando capacità professionali, dirigeva un’operazione di polizia giudiziaria, conclusasi con l’emissione di ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due individui, resisi responsabili di rapina

Lentini (SR) 7 gennaio 2019

LODE

V.Q.A. PRETTO Giulia Olga

Isp. In quiescenza VALENTE Luciana

Evidenziando capacità professionali, a vario titolo, dirigevano e coordinavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con il deferimento all’Autorità giudiziaria di un individuo resosi responsabile dei reati di calunnia e minaccia.

Vicenza 1 ottobre 2021

LODE

Sost. Comm. Coord. BATTISTIN Renato

Evidenziando qualità professionali, coordinava un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto in flagranza di un pluripregiudicato algerino, resosi responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di tipo hashish

Vicenza 07 febbraio 2020

LODE

Isp. PICCIONE Corrado

Isp. SERAGLIO Massimo

Agt. Sc. FESTEGGIANTE Giuseppe

Agt PASTRAV Alessandro

Evidenziando elevate qualità professionali coordinavano ed espletavano un’attività di polizia giudiziaria conclusasi con lo smantellamento, attraverso l’esecuzione di tre misure cautelari in carcere e una misura cautelare degli arresti domiciliari, di un sodalizio criminale debito ad estorcere e costringere molteplici soggetti a versare somme di denaro mediante minaccia

Vicenza 7 giugno 2023

LODE

Ispettore TESSAROLLO Lino

Vice Sovr. VETTORAZZO Massimo

Ass.Capo C. CAMPAGNOLO Emanuel

Comm. in quiescenza BENETELLO Massimo

Evidenziando capacità professionali, a vario titolo, coordinavano ed espletavano un’attività di polizia giudiziaria conclusasi con l’arresto di un soggetto resosi responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Bassano del Grappa (VI) 10 maggio 2023

LODE

V. Isp. GROFF Riccardo

Evidenziando qualità professionali, si distingueva in un intervento di polizia giudiziaria che si concludeva con il deferimento all’autorità giudiziaria di un soggetto, resosi responsabile di resistenza, minacce aggravate a pubblico ufficiale e danneggiamento

Bologna 31 dicembre 2020

LODE

Sovr. VECCHIATO Elisabetta

Ass. BOGOTTO Marco

Ass. FABRIS Mattia

Evidenziando capacità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria conclusasi con l’arresto di due soggetti pluripregiudicati, resisi responsabili, in concorso, di numerose rapine

Vicenza 27 settembre 2023

LODE

Agt.S. PANOZZO Matteo

Evidenziando capacità professionali, durante un servizio di volante effettuava un articolato intervento di soccorso in favore di una persona rimasta coinvolta nella combustione della propria autovettura riuscendo ad estinguere le fiamme ed evitando il propagarsi dell’incendio

Vicenza 28 luglio 2021