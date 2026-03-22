“Alla mia Lega”: intervista postuma immaginaria a Umberto Bossi

Se oggi Umberto Bossi potesse parlare alla sua creatura politica, forse non lascerebbe solo un giudizio, ma un testamento. Non un bilancio di potere, ma una resa dei conti morale. Quella che segue è una ricostruzione immaginaria, in forma di intervista postuma, del possibile pensiero del fondatore davanti alla Lega di oggi.

Bossi, se potesse guardare la Lega attuale, quale sarebbe il suo primo pensiero?

Che un partito può cambiare pelle, ma non può cambiare anima. E se la cambia, allora non è più lo stesso partito. La Lega non era nata per stare comoda, non era nata per piacere a tutti, non era nata per diventare un contenitore buono per ogni stagione. Era nata per rappresentare una gente precisa, un popolo concreto, un mondo fatto di lavoro, di territorio, di identità, di rabbia e di orgoglio. La mia prima domanda alla Lega di oggi sarebbe semplice: vi ricordate ancora perché siete nati?

Che cosa intende quando parla di “anima” della Lega?

Intendo il suo radicamento. Intendo il rapporto vivo con i territori. Intendo la capacità di parlare con i sindaci, con gli artigiani, con gli operai, con le partite IVA, con chi alza la serranda al mattino e non chiede favori ma rispetto. La Lega era questo: voce di chi produceva e non si sentiva difeso. Se un movimento smette di ascoltare questa gente e comincia ad ascoltare solo i sondaggi, allora perde sé stesso.

Dunque la Lega di oggi ha perso sé stessa?

Non dico che abbia perso tutto. Dico che rischia di dimenticare troppo. I partiti si evolvono, ed è naturale. Ma c’è una differenza tra evolvere e snaturarsi. Se la militanza viene dopo l’immagine, se il territorio viene dopo la televisione, se la causa viene dopo il leader, allora il rischio è grande. Un partito può anche vincere, ma se non sa più chi rappresenta, quella vittoria è vuota.

Lei parlava di Nord, di autonomia, di federalismo. Sono temi ancora vivi?

Dovrebbero esserlo. Perché non erano capricci, non erano slogan, non erano folklore. Erano una visione dello Stato e del potere. L’autonomia non era egoismo: era responsabilità. Federalismo non voleva dire dividere l’Italia per odio, ma rimetterla in equilibrio per giustizia. Voleva dire premiare chi lavora, responsabilizzare i territori, fermare il centralismo inefficiente. Se oggi questi temi diventano solo parole da comizio, allora vengono traditi.

C’è chi dice che la Lega abbia smesso di essere il partito del Nord. È d’accordo?

Io direi che ha smesso, o rischia di smettere, di essere soprattutto il partito nato dal Nord. E questo è diverso. Difendere il Nord non significava odiare il Sud. Significava dire che esisteva una parte del Paese che produceva ricchezza, reggeva il sistema e troppo spesso veniva trattata come un bancomat politico. Questa verità andava detta. E andrebbe detta ancora oggi, con meno rabbia forse, ma con la stessa chiarezza.

Che cosa rimprovererebbe alla Lega attuale?

Di correre il pericolo di somigliare agli altri. E la Lega non era nata per somigliare agli altri: era nata per rompere il gioco, per cambiare le regole, per portare dentro la politica una voce che la politica non voleva sentire. Il giorno in cui diventi solo una macchina elettorale, magari efficiente, magari potente, ma uguale a tutte le altre, hai perso la tua ragione profonda.

E che cosa salverebbe?

Salverei la sua gente. Perché la Lega non è mai stata soltanto i dirigenti, i parlamentari, i volti noti. La Lega vera è stata per anni la sua base: i militanti, gli amministratori locali, quelli che stavano ai gazebo, quelli che prendevano insulti quando la Lega era scomoda e non di moda. Finché quella gente esiste, finché resta memoria viva del perché tutto è cominciato, allora resta una possibilità di tornare a essere qualcosa di vero.

Se questa fosse davvero la sua ultima lettera alla Lega, che cosa chiederebbe?

Chiederei di tornare a meritarsi il rispetto del proprio popolo. Non a pretenderlo per diritto ereditario. La storia non basta, il nome non basta, il fondatore non basta. Nessuno basta, se viene usato come santino e non come richiamo alla coerenza. Direi: tornate nei territori, ascoltate di più, parlate di meno. Tornate a difendere il lavoro come il primo fondamento della libertà. Tornate a considerare l’autonomia una battaglia seria, non una formula da tirare fuori quando conviene.

Che cos’è, in fondo, il suo testamento morale?

È questo: non vergognatevi mai delle radici. Un partito che si vergogna delle proprie origini finisce per diventare schiavo del presente. E il presente è sempre instabile, sempre rumoroso, sempre pronto a cambiare padrone. Le radici, invece, danno un senso. La Lega può anche cambiare linguaggio, classe dirigente, orizzonte politico. Ma se dimentica il suo popolo, la sua storia, il suo motivo iniziale, allora potrà forse continuare a prendere voti, ma non avrà più un’anima.

Quindi che cosa direbbe oggi, in una frase, alla Lega?

Direi: ricordatevi chi siete stati, se volete ancora sapere chi siete.

E se non lo facesse?

Allora resterebbe un partito. Ma non sarebbe più la Lega che avevamo acceso come una rivolta, come una speranza, come una voce di libertà.