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7 Aprile 2026 - 10.36

Albettone – Incendio nella notte, fiamme nel magazzino della trattoria di Joe Formaggio

REDAZIONE
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Un violento incendio ha colpito nella notte tra lunedì e martedì il magazzino deposito della trattoria La Torre in via San Vito a Lovertino, nel territorio di Albettone. Le fiamme, divampate poco prima della mezzanotte per cause ancora in fase di accertamento, hanno provocato ingenti danni alla struttura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Lonigo e dal comando provinciale di Vicenza, che hanno lavorato a lungo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Le operazioni di spegnimento si sono protratte fino alle prime ore del mattino.

A segnalare quanto accaduto anche Joe Formaggio, che ha condiviso alcune immagini dell’incendio sul proprio profilo social, accompagnandole da un messaggio di ringraziamento: «Grazie ai vigili del fuoco per il velocissimo intervento al mio ristorante… tanti danni ma si riparte immediatamente».

Le foto pubblicate mostrano i segni evidenti del rogo all’interno del deposito. Nonostante l’entità dei danni, resta forte la volontà di riprendere al più presto l’attività.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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