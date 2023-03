Aggressione in ospedale: solidarietà del sindaco e condanna per l’accaduto

“Esprimo solidarietà e vicinanza – fa sapere il sindaco di Vicenza – all’infermiera e alla guardia giurata che sono state aggredite nella notte al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo durante il compimento del loro servizio (leggi articolo). Le professionalità in campo sanitario sono ultimamente messe a dura prova da episodi di soprusi e violenza da parte di alcuni utenti che non rispettano minimamente chi lavora per il loro bene.

Condanno con forza questi episodi e mi complimento con il questore per aver provveduto all’immediata espulsione dell’aggressore, confermandogli la piena collaborazione anche per implementare i servizi di controllo negli ospedali e nei centri medici della città. Faremo tutto il possibile perchè fatti del genere non abbiamo più a ripetersi”.