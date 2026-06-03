CRONACA
3 Giugno 2026 - 9.34

Aggressione a infermiera al Pronto soccorso di Vicenza, presidente Stefani: “Chi aggredisce i sanitari non meriterebbe di essere curato”

NIcoletta Ugolini
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI
VICENZA, 3 GIUGNO – “Esprimo gli auguri di pronta guarigione e la mia personale solidarietà, insieme a quella dei tutti i veneti, all’infermiera del Pronto soccorso di Vicenza aggredita durante il servizio – dichiara Alberto Stefani, presidente della Regione del Veneto -. Il soggetto che l’ha ferita merita una pena esemplare, come chiunque si macchi di simili inqualificabili violenze. Infermieri, medici e operatori sanitari devono poter lavorare in sicurezza e con serenità, senza rischiare di diventare bersaglio di aggressioni mentre prestano assistenza e salvano vite. Colpirli, significa colpire l’intera comunità di cui si prendono cura – spiega Stefani -. Desidero ringraziare anche il personale, gli addetti alla sicurezza e le forze dell’ordine che sono intervenuti con tempestività, scongiurando conseguenze più gravi e assicurando il violento alla giustizia. Allo stesso tempo, esprimo pieno sostegno all’Ulss 8 Berica per la denuncia presentata nei confronti dell’aggressore, che pare sia pure recidivo. Davanti a fatti del genere non possono esistere attenuanti o facili giustificazioni – conclude -. Chi aggredisce il personale sanitario non meriterebbe di essere curato”. 

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Aggressione a infermiera al Pronto soccorso di Vicenza, presidente Stefani: “Chi aggredisce i sanitari non meriterebbe di essere curato” | TViWeb Aggressione a infermiera al Pronto soccorso di Vicenza, presidente Stefani: “Chi aggredisce i sanitari non meriterebbe di essere curato” | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy