Accoltellato al petto a 16 anni in pieno centro a Vicenza: è grave, indagini in corso

Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato al torace nella tarda serata di sabato 7 giugno in via Cattaneo, a pochi passi dal centro storico. Il giovane, ferito gravemente, è riuscito a trascinarsi fino a un locale nei pressi del parcheggio, dove è entrato sanguinante chiedendo aiuto ai presenti: «Aiutatemi».

L’allarme è stato lanciato intorno alle 22 da alcuni clienti del bar, che hanno tamponato la ferita in attesa dei soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del Suem 118, che ha stabilizzato il minorenne prima di trasferirlo d’urgenza nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell’ospedale San Bortolo. Il ragazzo, residente a Vicenza, è ricoverato in condizioni gravi ma, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, a colpire il sedicenne sarebbe stato un altro giovane, forse un coetaneo, per motivi ancora da chiarire. Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella di una tentata rapina finita nel sangue, ma al momento nessuna pista viene esclusa.

Le indagini sono affidate alla squadra mobile della Questura di Vicenza, che ha già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e raccolto le testimonianze degli avventori del locale. Al momento dell’arrivo della polizia, nell’area del parcheggio dove sarebbe avvenuta l’aggressione non c’era più nessuno.

Determinanti per chiarire i contorni della vicenda saranno le parole del ragazzo ferito, che verrà ascoltato dagli investigatori non appena le sue condizioni lo permetteranno.

Via Cattaneo è una zona densamente abitata e molto frequentata, anche per la presenza di un grande parcheggio a pagamento. L’aggressione ha destato forte preoccupazione tra i residenti e i frequentatori della zona.