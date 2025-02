Abbandono rifiuti a Vicenza: quasi 100 sanzioni in 4 mesi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Continua l’impegno del Comune per prevenire e sanzionare i trasgressori che, incuranti delle regole e dei continui appelli a rispettarle, continuano ad abbandonare o a conferire in maniera scorretta i rifiuti. Lo dimostrano i dati relativi agli ultimi mesi dello scorso anno, presentati dalla polizia locale questa mattina al comando di via Soccorso Soccorsetto, alla presenza del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, dell’assessore all’ambiente Sara Baldinato e del comandante della polizia locale Massimo Parolin: i numeri parlano infatti di un aumento dei controlli e di un relativo aumento delle sanzioni.

«I dati che presentiamo oggi testimoniano tutta l’attenzione che l’amministrazione comunale sta mettendo in merito al contrasto dell’odioso fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul nostro territorio – spiega il sindaco Possamai -. A ottobre abbiamo aumentato le pene pecuniarie relative alle sanzioni, abbiamo poi installato sei nuove telecamere dotate di intelligenza artificiale e negli ultimi mesi abbiamo aumentato i controlli, con un relativo aumento dei verbali. A Vicenza ci sono quattro ecocentri e 600 isole ecologiche, non possiamo quindi accettare che qualcuno abbandoni o conferisca i rifiuti in maniera scorretta».

«Continua il lavoro in sinergia da parte del Comune di Vicenza, dell’azienda gestore dell’igiene ambientale e della polizia locale sezione ambientale, per cercare di ridurre il problema dei rifiuti abbandonati – spiega l’assessore Baldinato -. Si tratta di un fenomeno estremamente impattante per il nostro territorio: non solo dal punto di vista del degrado che crea, ma anche dell’inevitabile costo maggiore della Tari che va a gravare su tutti i cittadini».

Nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre del 2024, sono stati 100 i controlli effettuati, con un aumento costante mese per mese, con 13 controlli in settembre, 23 in ottobre, 26 in novembre e 38 in dicembre. Controlli, divisi in attività degli agenti in borghese, in pattuglia o tramite la strumentazione in dotazione, ovvero con l’utilizzo della videosorveglianza. Di qui, l’aumento delle sanzioni (94 negli ultimi quattro mesi del 2024), passate dalle 15 di settembre, alle 32 di dicembre. L’ammontare delle sanzioni registrate nei quattro mesi ammonta a 31.650 euro, di cui la fetta più consistente (25.200 euro per 63 sanzioni da 400 euro l’una) è relativa alle sanzioni emesse nei confronti di chi deposita o abbandona i rifiuti all’esterno degli appositi contenitori.