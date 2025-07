A4, traffico completamente bloccato nel Vicentino in direzione Venezia: almeno 10 chilometri di coda

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Mattinata di pesanti disagi per gli automobilisti in transito lungo l’autostrada A4 nel tratto vicentino. Il traffico risulta completamente bloccato in direzione Venezia, con almeno 10 chilometri di coda tra Altavilla Vicentina e Vicenza Est. Alla base dei rallentamenti, i lavori in corso lungo il tratto autostradale, che stanno provocando una paralisi del traffico anche sulla viabilità secondaria.

Gravi le ripercussioni anche sugli svincoli: automobilisti risultano bloccati in uscita a Vicenza Est in direzione Milano, con lunghe attese e impossibilità di immissione sulla rete urbana. La situazione sta causando disagi diffusi sia ai pendolari sia al traffico commerciale.

Si raccomanda agli utenti della strada di evitare, se possibile, il tratto interessato e di utilizzare percorsi alternativi. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e il personale di Autostrada per monitorare la situazione e garantire la sicurezza.