A Vicenza il controllo gratuito della memoria

I progetti “Screening della memoria” e “SOS Demenza”, proposti dall’assessorato alla partecipazione del Comune di Vicenza in collaborazione con la Pro Senectute, vengono prorogati per il grande interesse dimostrato dai cittadini.

Tutte le date previste fino al 4 aprile in circoscrizione 3 e 7 per il controllo della memoria degli over 60 e per l’ascolto dei familiari delle persone con demenza (caregiver) sono state infatti rapidamente occupate, ma i due servizi gratuiti proseguiranno nella sede dell’associazione, in via De’ Proti 3.

Per fissare un appuntamento si deve telefonare al numero 347 7828698 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.

Per informazioni

prosenectutevicenza@gmail.com, www.prosenectutevicenza.it