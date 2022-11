A Brendola un natale sobrio ma non mancheranno le luminarie

Un Natale sobrio ed attento anche alle richieste dei commercianti. Sarà questo il leitmotive delle

festività natalizie a Brendola. Un Natale che ai consueti eventi festivi in programmazione affiancherà le tradizionali luminarie natalizie.

Il costo del noleggio delle luminarie è più o meno in linea con quello degli scorsi anni. Quest’anno,

però, la scelta dell’allestimento è stata condizionata dal necessario risparmio in termini di consumi

di energia, consentendo in tal maniera di risparmiare risorse per “dirottarle” in aiuti economici alle

famiglie e persone in difficoltà.

“Quest’anno – afferma il sindaco Bruno Beltrame presentando l’iniziativa – abbiamo voluto organizzare un evento più sobrio visto il periodo storico complesso, soprattutto per i costi energetici.

Non abbiamo voluto rinunciare alle luminarie natalizie perché vogliamo valorizzare le attività commerciali che già soffrono il periodo. Per questo abbiamo optato per delle soluzioni energeticamente

sostenibili economicamente. Da un calcolo fatto, possiamo dire che per illuminare le feste natalizie

a Brendola, l’Amministrazione investe circa 20 euro al giorno di energia elettrica per il nostro Comune ed i nostri esercizi di vicinato. Credo che questo sia il giusto approccio per non rinunciare ad

uno dei simboli del Natale – sottolinea il sindaco che quest’anno saranno all’insegna della parsimonia e dell’oculatezza”.

“Il cuore dell’iniziativa – ha chiarito Monica Frigo, capogruppo consiliare con delega alle attività

produttive – sarà: accendiamo il Natale per un paese più vivo. Siamo convinti che le luminarie rappresentino un reale sostegno e opportunità alle attività commerciali, oltre che a contribuire alla valorizzazione e promozione del territorio. Il Natale è un momento molto importante, per la stagione

imprenditoriale dei nostri commercianti, così come per la maggioranza delle persone, un momento

di speranza, di ottimismo e di aspettative positive per il futuro. Abbiamo voluto assicurare

l’atmosfera natalizia, pensando anche ai più piccoli – spiega il consigliere Frigo – addobbando la

nuova piazza Mercato con un albero che sarà “acceso” domenica 4 dicembre alle ore 14,30 durante un pomeriggio di festa organizzato in collaborazione con Pro Loco e Polisportiva”.

Dal canto suo Mario Castegnaro, presidente dei commercianti di Brendola, commenta: “Facendo

mio il pensiero di tutti gli associati, voglio fare un plauso alla nostra amministrazione che ha voluto

comunque portare avanti la tradizione di illuminare il Natale seppur in maniera sobria e contenuta.

Sono convinto – conclude il presidente – che in questo momento di grandi difficoltà economiche

per le aziende e le famiglie, sia importante dare un segnale di ottimismo e di fiducia al nostro paese aspettando un futuro migliore”.

Quindi, l’amministrazione comunale quest’anno offrirà un nuovo format per il Natale, una novità

che i commercianti, i ristoranti e le altre attività del commercio hanno accolto con favore, poiché

auspicano tutti che, nonostante le difficoltà di questi tempi, la cornice di dicembre sarà certamente

festosa.