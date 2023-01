E’ pesante oggi il bilancio delle vittime per Covid-19 in Veneto: nelle ultime 24 ore si registrano 20 decessi, con il totale a 16.417.

Sono 2.220 i nuovi casi registrati.



In discesa, secondo il bollettino regionale, i casi ufficiali, che sono 33.159 (-1.776), e in calo anche i dati clinici, con 1.507 ricoveri in area medica (-46) e 67 (-7) in terapia intensiva. (ANSA)