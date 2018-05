FUORIPORTA – Oglianico rievoca il Medioevo

Oglianico rievoca il Medioevo

In provincia di Torino fino a domenica 13 maggio la 38ª edizione della festa cittadina



di Bobo

Ad accogliere abitanti e visitatori è la tipica torre-porta medioevale, ancora perfettamente conservata e dall’intatto significato architettonico, che ispirò la sua riproduzione, firmata da Alfredo D’Andrade, nel Borgo Medioevale del Valentino, a Torino, in occasione dell’Esposizione Generale Italiana del 1884.

Quando la si vede si è quindi certi di essere arrivati a Oglianico, la cittadina in provincia di Torino, che sabato 12 e domenica 13 maggio si tuffa nel suo passato medioevale, con gli ultimi due giorni della 38ª edizione della festa diventata nel 1986, da evento carnevalesco, vera e propria rievocazione storica, in cui spiccano la ricercatezza dei costumi, indossati anche dai visitatori; la riproposizione di mestieri antichi e ancora affascinanti; gli attrezzi scovati con attenzione e passione, all’epoca utilizzati nelle botteghe artigiane o per il lavoro nei campi.

In questo scenario, arricchito da scenografie caratteristiche, come il ponte levatoio o il mulino ad acqua, Oglianico espone se stessa anche attraverso concorsi fotografici e mostre di pittura, accompagnati da diversi eventi culturali, dibattiti e conferenze, con particolare riferimento alla storia della cittadina.

Non manca ovviamente la possibilità di partecipare in piazza a spettacoli di musica, balli e canti e di godere dello spazio riservato alla gastronomia, con la degustazione di prodotti e piatti tipici, tra cui soprattutto quello unico di carne e cipolla, e la quinta edizione del concorso di cucina storica medioevale “Messer Chef”, che prevede la preparazione, da parte dei concorrenti, di un primo piatto di gnocchi, di un secondo piatto a scelta e di un piatto obbligatorio, che consiste nelle caratteristiche uova a forma di raviolo.

Il vincitore del Concorso vedrà proposte le sue creazioni nel corso della festa già prevista per il prossimo anno.

Informazioni: www.prolocooglianico.it