Veneto – Festa abusiva: multati gli organizzatori

La guardia di Finanza di Treviso ha interrotto nella zona di Montebelluna (Treviso) una festa abusiva organizzata all’interno di una sala eventi in cui erano presenti 134 giovani. I responsabili dell’evento sono stati pertanto segnalati al sindaco del comune interessato per aver organizzato l’evento senza averne il permesso. Durante i controlli i finanzieri hanno inoltre accertato la somministrazione di alcolici ad alcuni minorenni e quindi gli organizzatori sono stati anche segnalati alla Prefettura di Treviso. Venuti a conoscenza dell’evento le ‘fiamme gialle’ hanno predisposto un piano d’intervento che ha portato non solo ad identificare non solo gli organizzatori della festa, ma anche gli addetti alla distribuzione di alcolici e il dj ingaggiato per la serata.Ulteriori sanzioni saranno previste anche dalla Siae di Venezia per la mancanza dei diritti d’autore obbligatori per le iniziative di carattere musicale. ANSA VENETO