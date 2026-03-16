Il Vicenza batte l’Inter U23 e torna in serie B: la città è in festa

Il Vicenza torna finalmente in serie B. Al termine di una sfida intensa, sofferta e ricca di tensione, i biancorossi superano 2-1 l’Inter U23 e possono festeggiare il ritorno tra i cadetti dopo anni difficili, vissuti nel lungo purgatorio della serie C. Al triplice fischio esplode la gioia del pubblico vicentino, che ha accompagnato la squadra fino all’ultimo istante di una partita tutt’altro che semplice.

La formazione di Gallo parte con personalità e riesce subito a indirizzare la gara sui binari giusti. Il Vicenza si presenta con il 3-5-2 e trova compattezza, ritmo e concretezza, qualità che permettono ai padroni di casa di mettere in difficoltà l’Inter U23. Il vantaggio arriva al 31’, quando Capello firma l’1-0 facendo esplodere l’entusiasmo biancorosso. La rete dà ulteriore fiducia al Vicenza, che continua a gestire con ordine senza rinunciare a colpire.

Nella ripresa i biancorossi sembrano mettere in cassaforte il risultato al 54’, quando Stückler trova il gol del raddoppio. Il 2-0 sembra l’anticamera della festa, ma l’Inter U23 non si arrende e prova a rientrare in partita. La squadra di Vecchi alza il baricentro, aumenta la pressione e al 67’ trova la rete che riapre tutto con Kamate. Da quel momento la gara cambia volto: il Vicenza, che fino a quel punto aveva controllato bene, è costretto a stringere i denti e a difendere il vantaggio contro un avversario giovane ma determinato.

Nel finale la tensione sale minuto dopo minuto. Il Vicenza soffre, arretra, combatte su ogni pallone e resiste agli ultimi assalti nerazzurri. Gallo prova a dare nuove energie con i cambi, inserendo Rauti e Alessio al 62’ per Capello e Stückler, e poi Vitale nel finale al posto di Pellizzari. Dall’altra parte Vecchi si gioca le sue carte con Topalovic, Berenbruch e Spinaccé per cercare il pareggio. Ma il risultato non cambia più.

Dopo il fischio finale può cominciare la festa biancorossa. Il Vicenza vince 2-1, supera l’ultimo ostacolo e si regala un traguardo inseguito a lungo: il ritorno in serie B. Una promozione voluta, sofferta e meritata, arrivata al termine di una partita che ha riassunto perfettamente il carattere della squadra: qualità per andare avanti, forza per resistere e cuore per prendersi il sogno.

In città si scatena la festa, caroselli d’auto e tifosi festanti, oltre i 13 mila del Menti in piazza e per le strade tantissimi tifosi biancorossi.