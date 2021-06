A Lonigo un corso per operatori di stalla, il primo del genere in Italia

Spesso in ambito agricolo, vuoi per le caratteristiche intrinseche di questa tipologia di lavoro, vuoi per le lungaggini burocratiche, offerta e domanda di impiego e di formazione di nuove figure professionali non si incontrano. E così nelle stalle c’è carenza di manodopera, con le conseguenti difficoltà in termini produttivi.

Una prima concreta risposta a questo problema viene da un progetto di rete, apripista a livello nazionale, che ha permesso di avviare, presso la Scuola di Formazione Professionale Lodovico Pavoni di Lonigo, un corso teorico-pratico per operatori di stalla. I protagonisti sono 8 giovani tra i 22 e i 31 anni selezionati dal servizio “Tirocini e lavoro” dell’Associazione Diakonia Onlus, sulla base delle segnalazioni fatte dai servizi di accoglienza di Caritas Diocesana Vicentina e avviati in questo modo in un percorso di inclusione socio-lavorativa. Il corso, che questa settimana volge al termine, ha previsto 150 ore di lezioni in aula e “sul campo” (ossia in stalla). Si apre ora la fase dei tirocini di tre mesi in aziende del Veneto già individuate dal prof. Igino Andrighetto dell’Università degli studi di Padova (Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute), in collaborazione con la Cooperativa agricola Agribagnolo di Lonigo (altro importante partner del progetto) e alcune imprese agricole associate a Coldiretti: i tirocinanti riceveranno un’indennità di partecipazione di 500 euro al mese, grazie anche al sostegno economico di AVSI, organizzazione non profit impegnata nella realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario in 33 Paesi, inclusa l’Italia.

L’idea del corso nasce in tempi di pre-pandemia, quando il prof. Igino Andrighetto e Luigi Silvano Vanzan, imprenditore agricolo e presidente della Cooperativa agricola Agribagnolo di Lonigo, hanno posto all’attenzione della direzione della SFP Lodovico Pavoni di Montagnana (Scuola di Formazione Professionale che a Lonigo propone il corso triennale per la qualifica di operatore agricolo e del quarto anno per il conseguimento del Diploma Professionale di Tecnico agricolo) il problema della mancanza di operatori di stalla.

Il successivo coinvolgimento di Caritas Diocesana Vicentina e l’appoggio da parte del Comune di Lonigo, con il sindaco Pier Luigi Giacomello, ha dato il via al progetto (concretamente poi iniziato con l’allentamento delle misure anti-Covid), che ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Vicenza, del Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute dell’Università degli studi di Padova e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie: in capo a Caritas, attraverso l’Associazione Diakonia Onlus (rappresentata nella conferenza stampa di presentazione dal presidente Sante Marcante e da Valentina Campagnolo e Mary Boateng del servizio “Toricini e lavoro”), la selezione dei partecipanti e il tutoraggio dei tirocini; in carico alla Cooperativa agricola Agribagnolo i corsi per la sicurezza ed il conseguimento di alcuni patentini; alla competenza del prof. Igino Andrighetto sono stati affidati il coordinamento e le lezioni sugli argomenti specifici della zootecnia, mentre i Religiosi Pavoniani, oltre a mettere a disposizione l’Istituto per le lezioni, si sono occupati dell’accoglienza dei corsisti.

Le dichiarazioni.

Don Enrico Pajarin, direttore di Caritas Diocesana Vicentina: “Questa esperienza è la dimostrazione che, facendo squadra, si possono raggiungere importanti risultati. Con questo progetto da un lato aiutiamo persone in un’ottica di inclusione sociale attraverso al lavoro, dall’altro rispondiamo ad una criticità segnalata dalle aziende agricole, ossia la difficoltà di trovare manodopera qualificata per il lavoro in stalla. Otteniamo dunque un doppio risultato di carattere sociale, che sarà a beneficio di tutta la comunità”.

Franco Argelli, Avsi Project Department: “Dopo il successo del corso per saldo carpentieri avviato con Caritas nei mesi scorsi, AVSI ha deciso di sostenere anche questa nuova progettazione, nel settore dell’allevamento, nella consapevolezza che la sfida dell’integrazione si vince attraverso il lavoro, costruendo alleanze virtuose fra soggetti diversi e qualificati, come il terzo settore, le imprese e le Università”.

Pier Luigi Giacomello, sindaco di Lonigo: “Sono orgoglioso di vedere questo esempio di cooperazione per il bene comune nel territorio che rappresento e sono contento che i corsisti stiano facendo questo percorso nella nostra città, che da sempre è ospitale”.

Luigi Silvano Vanzan, presidente Cooperativa agricola Agribagnolo: “Nel nostro territorio abbiamo stalle che sono a tutti gli effetti delle industrie. Abbiamo quindi bisogno di gente preparata e con un’adeguata scolarizzazione. Questo progetto è un sogno che si sta avverando, con l’orgoglio di essere apripista in Italia”.

Padre Ricardo Pinilla, Superiore Generale Congregazione dei Pavoniani: “La possibilità di dare un futuro a questi giovani è una cosa meravigliosa, è l’espressione di una chiesa samaritana e un esempio di collaborazione in linea con il pensiero del nostro fondatore Lodovico Pavoni, cioè l’educazione attraverso il lavoro”.

Padre Giovanni Battista Magoni, presidente dell’Associazione Pavoniana “La famiglia”: “Il lavoro e la professionalità sono un luogo di formazione della persona, sono lo spazio per diventare uomini e donne. Un plauso, dunque, a tutti coloro che sono coinvolti in questo progetto”.