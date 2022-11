Zona Ovest di Vicenza – Piano asfaltature da 328 mila euro

Ammonta a 328 mila euro lo stanziamento deliberato dalla giunta per la manutenzione straordinaria della rete stradale cittadina.

In base al progetto definitivo approvato questa mattina, gli interventi riguardano le strade di quattro quartieri nella zona ovest della città: Cattane, Villaggio del Sole, Santa Bertilla e San Lazzaro. Più nel dettaglio, si interverrà in via del Carso, via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Emanuele Filiberto di Savoia, via Brigata Granatieri di Sardegna, via Brigata Regina, via Edmondo De Amicis, via Vincenzo Bellini, via Tommaso Albinoni.

I lavori saranno finanziati grazie ad un diverso utilizzo del mutuo concesso per gli interventi strutturali del cavalcaferrovia Ferreto de’ Ferreti, che hanno beneficiato di un contributo statale.

“A seguito della rimodulazione delle disponibilità economiche a bilancio per il corrente anno e del coordinamento con gli enti gestori dei sottoservizi, abbiamo rivisto l’elenco delle strade che saranno oggetto di intervento – spiega l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi –. Il piano strade 2022, del valore di 1,4 milioni di euro, ha visto, infatti, l’esecuzione di vari lavori ai quali si affianca questo progetto. Obiettivo resta quello di migliorare la sicurezza della circolazione degli utenti della strada nel percorrere la rete viaria cittadina, eliminando le situazioni più critiche”.

Il progetto prevede la manutenzione del piano stradale a partire dalle situazioni di maggior dissesto, intervenendo sulla sovrastruttura per profondità variabili tra i 3 e i 20 centimetri e ristabilendo le corrette pendenze trasversali per il convogliamento delle acque meteoriche verso il sistema di raccolta. È previsto, inoltre, il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Il piano strade è stato redatto dopo la verifica da parte dei tecnici comunali delle varie segnalazioni pervenute e l’esecuzione di sopralluoghi mirati alla constatazione delle situazioni maggiormente critiche: una volta analizzati gli esiti del monitoraggio dello stato di conservazione delle pavimentazioni stradali, è stato, quindi, redatto il progetto definitivo dei lavori di manutenzione della rete stradale.