Zecchinato: “L’esempio dei ragazzi di Sossano, impegnati nel sociale, in vista a Palazzo Ferro Fini”

“Ragazzi impegnati nel sociale significa ragazzi che lavorano per il futuro della nostra società civile. E noi dobbiamo consegnare loro una società sana, fondata su principi, valori e regole”. In sintesi il pensiero di Marco Zecchinato, consigliere regionale di Lega – LV che stamattina a Venezia, a Palazzo Ferro Fini ha ricevuto un gruppo di una trentina di ragazzi di Sossano, dalle scuole medie agli istituti superiori afferenti all’Azienda Ulss 8 Berica che hanno partecipato e vinto un bando finanziato con fondi della Regione del Veneto, Immagina Fai, che fa parte di un progetto ben più ampio e rivolto ai ragazzi veneti per impegnarli nell’inclusione, nel sociale, per rivitalizzare le iniziative legati al mondo giovanile.

“Il gruppo in visita a Venezia era accompagnato dal primo cittadino di Sossano, Enrico Grandis che ha espresso soddisfazione per l’entusiasmo che questi ragazzi stanno dimostrando con le loro attività nella società civile. È bello vedere ragazzi che cominciano sin dall’adolescenza nell’adoperarsi a favore del disagio giovanile, nel coinvolgere molti loro coetanei in attività a favore del proprio territorio, conoscere le problematiche e guardarle con prospettiva nuova, nell’ottica del fare e di risolvere i problemi. Se cresciamo ragazzi consapevoli potremmo trovarci con una società decisamente migliore – prosegue il consigliere regionale -. I ragazzi coinvolti nell’iniziativa, grazie a questi bandi della Regione del Veneto a favore delle politiche giovanili, hanno così potuto creare eventi sportivi come la Bocia Lig, alla veneta, una sorta di torneo di calcio che ha permesso durante il Ferragosto di rivitalizzare anche il paese e coinvolgere chi non poteva andare in ferie; e ancora trascorrere delle notti in tenda alla scoperta del territorio dei Colli Berici. Anche la visita a Venezia è stato un loro desiderio per capire e conoscere come funzionano le amministrazioni pubbliche. E nell’ottica delle Politiche Giovanili la nostra Regione del Veneto si sta impegnando con notevoli sforzi”, conclude Marco Zecchinato.