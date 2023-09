Zecchinato (Lega-Lv): “La bandiera della Regione del Veneto a monsignor Andreolli, vescovo di Belém, Brasile e Veneto uniti dal leone di San Marco”

“Con onore ho consegnato, lo scorso fine settimana, la bandiera della Regione del Veneto con le insegne del glorioso leone di San Marco, a monsignor Paolo Andreolli, vescovo di Belém, popolosa città brasiliana. Perché nulla meglio del nostro leone unisce il Veneto e il Brasile, sconfinato paese centro americano popolato da milioni di cittadini di origine veneta”. Così Marco Zecchinato, consigliere regionale di Lega-Liga veneta, che sabato ha avuto un incontro con monsignor Paolo Andreolli, vescovo di Belém. “Il vescovo Andreolli è originario di Pojana Maggiore, nella Bassa Vicentina e nei giorni scorsi è stato festeggiato dalla locale comunità, da parenti e amici. Un incontro importante quello avuto con monsignor Andreolli assieme al primo cittadino di Pojana Maggiore, Paola Fortuna. Abbiamo affrontato vari temi, parlando di religione, di attualità ma soprattutto dei legami che i cittadini brasiliani di Belém, di chiarissima origine veneta, mantengono proprio con le loro radici venete. Per i brasiliani, i cui avi partirono dal Veneto, è un onore mantenere questi legami con il territorio d’origine. E proprio con monsignor Andreolli ci siamo proposti di tenerci in contatto ed aggiornati per eventuali progetti comuni. Il tutto – conclude Zecchinato – sotto le insegne del leone di San Marco, la bandiera che tiene uniti, da sempre, le genti del nostro popolo ovunque si trovino”.