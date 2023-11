Zaia: “Benvenuto al nuovo questore di Vicenza”

“Nel porgergli il benvenuto in Veneto, auguro al dottor Sallustio buon lavoro nel nuovo incarico di Questore di Vicenza. Il Vicentino è un territorio importante per tutta la Regione, un distretto produttivo tra i più rilevanti a livello nazionale dove l’operosità dei cittadini si accompagna a necessarie risposte e rassicurazioni in materia di legalità. Sono certo che, anche grazie alle esperienze che lo hanno già visto protagonista, il nuovo Questore saprà interpretare al meglio il nuovo ruolo”.

Così il Presidente della Regione Luca Zaia commenta l’annuncio dell’arrivo a Vicenza, dal 13 novembre, del nuovo Questore, Dario Sallustio proveniente da Lucca con un curriculum che annovera esperienze di servizio anche a Potenza e Palermo.

“Rinnovando le congratulazioni al dottor Sallustio – conclude il Governatore – colgo l’occasione per ringraziare il dottor Paolo Sartori, suo predecessore, con l’augurio di buon lavoro per il nuovo e prestigioso incarico di Dirigente generale della Pubblica Sicurezza a Roma”.