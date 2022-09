Volontari vicentini della Protezione Civile in partenza per le Marche

Domani mattina alle 6 anche quattro volontari del gruppo comunale di protezione civile partiranno con la colonna mobile regionale allestita per andare a portare aiuto alla popolazione marchigiana colpita dall’alluvione.

I volontari vicentini raggiungeranno Senigallia con un mezzo della protezione civile comunale con attrezzature per la rimozione dei detriti e idrovore per l’aspirazione dell’acqua.

Dichiara l’assessore alla protezione civile: “Nel confermare la vicinanza dell’amministrazione comunale di Vicenza alle comunità marchigiane colpite in modo devastante anche in termini di perdite umane, ringrazio i volontari del gruppo comunale che si sono immediatamente messi a disposizione della Regione per portare un aiuto concreto e competente nelle zone alluvionate”.