Vola dalla palestra di roccia: alpinista ferito

Alle 15.50 circa di ier il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato allertato, per un alpinista volato alcuni metri nella palestra di roccia della Valle di Santa Felicita. A.B., 60 anni, di Schio, era primo di cordata e aveva iniziato da poco la scalata quando era precipitato arrivando a terra e riportando un probabile politrauma. Sul posto sono arrivati una squadra di 4 soccorritori, il personale medico del Suem di Crespano e il tecnico di elisoccorso dell’eliambulanza di Treviso emergenza, sbarcato con il verricello nelle vicinanze. Imbarellato, l’infortunato è stato trasportato per una decina di metri e trasferito nell’ambulanza partita in direzione dell’ospedale di Bassano del Grappa. Verso le 12.40 il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa era già stato attivato, assieme al Suem di Crespano e all’elicottero di Treviso emergenza, per un parapendio finito tra le piante in Val Costa Spessa. Mentre una squadra si stava portando nel luogo indicato, la Centrale del 118 è riuscita a contattare il pilota che stava bene ed era riuscito a scendere autonomamente. L’allarme è quindi rientrato.