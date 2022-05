Violento scontro in Tangenziale a Vicenza: tre feriti, uno grave (foto e video)

In aggiornamento

Incidente poco prima delle 13 in Tangenziale Sud a Vicenza nel tratto compreso tra Vicenza Est e Torri di Quartesolo. Non è ancora nota la dinamica dell’incidente ma uno dei due mezzi deve aver imboccato al contrario la Tangenziale. Coinvolti una Mercedes Classe A e un Kia Sportage. Il bilancio è di tre feriti, di cui uno grave ricoverato in rianimazione al San Bortolo di Vicenza. I feriti: una coppia da un’autovettura Kia Sportage una donna da una Mercedes Classe A. Tutti i feriti sono stati assistiti dal personale del SUEM accorsi con 2 ambulanze e l’automedica per essere stabilizzati e poi trasferiti all’ospedale San Bortolo di Vicenza. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Durante le operazioni di soccorso la circolazione è rimasta bloccata nei due sensi. Sul posto gli ausiliari di autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

Chiusa l’arteria da Vicenza Est in direzione Torri. Sul posto i vigili del fuoco e il Suem oltre che la Polizia Locale per i rilievi e il personale dell’Ausotrada.