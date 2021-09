ViOff, da domani al via il lungo weekend di spettacoli ed eventi

Al via domani, venerdì 10 settembre, “VIOFF – A Golden Journey”, il Fuori Fiera di Vicenzaoro, dedicato quest’anno al tema del viaggio, che proseguirà tra eventi, spettacoli, concerti, mostre e degustazioni per tutto il weekend fino a lunedì 13 settembre.

La manifestazione, che si svolge nel centro storico di Vicenza, è giunta alla sesta edizione ed è stata realizzata grazie alla collaborazione tra il Comune di Vicenza e IEG – Italian Exibition Group, l’organizzatore di Vicenzaoro, la più importante fiera espositiva del settore, in scena di nuovo in presenza, da domani fino a martedì 14 settembre in Fiera a Vicenza.

Grande lo spazio che sarà riservato alla cultura con ben sei appuntamenti dedicati all’arte tra mostre fotografiche, esposizioni di dipinti, quadri e di oggetti d’artigianato artistico.

“VIOFF – A Golden Journey” è inoltre anche un viaggio nel mondo del gusto e dei sapori con quattro eventi legati al Wine&Food, tra degustazioni di vini prodotti tipici del territorio e del mondo. Gli appassionati di musica, danza e teatro potranno invece assistere a diversi spettacoli tutti legati dal filo conduttore del viaggio e dell’incontro tra culture di popoli diversi.

Per chi ama cercare oggetti unici ci saranno due mercati che prenderanno vita nelle vie principali del centro storico e dedicati l’uno all’artigianato “del fatto a mano”, l’altro al mondo dell’antiquariato del collezionismo e del vintage. Previsto anche un interessante momento letterario domani con la presentazione del libro “La geografia dell’oro”, mentre la città sarà avvolta dalla magia sabato 11 settembre con il Festival di arti performative “Citarts”, che ospita artisti di talento provenienti da diversi Paesi.

Il ricco programmacomprende altri tre concerti che andranno in scena da domani in piazza dei Signori alle 21 con i grandi nomi della musica italiana: venerdì 10 settembre Francesco De Gregori & band live the greatest hits, sabato 11 settembre Max Pezzali – Max 90 live e lunedì 13 settembre – Nek.

I principali appuntamenti di “VIOFF – A GOLDEN JOURNEY”:

“LA GEOGRAFIA DELL’ORO” venerdì 10 settembre, sala conferenze dei Chiostri di Santa Corona, ore 18:00: presentazione del libro di Raffaella Gabriella Rizzo “La geografia dell’oro”.

“WOMEN’S VOICES”, mostra fotografica, da venerdì 10 a martedì 14 settembre, Basilica Palladiana – Sala degli Zavatteri, dal martedì al venerdì 10:00 – 18:00, venerdì e sabato (orario serale) 19:00 – 01:00, domenica 18:30 – 23:00. Lunedì chiuso. Zanellato presenta un viaggio tra donne a cura della fotografa Sonia Marin.

“LE INVISIBILI: VIAGGIO NELLE CITTA’ DELL’INCONSCIO”, da venerdì 10 settembre a lunedì 13 settembre, vetrine del centro storico: esposizione di 100 dipinti ad olio di Ilaria Sperotto. Previsti anche due momenti performativi live nella terrazza della Basilica Palladiana durante i concerti di De Gregori (10 settembre) e Max Pezzali (11 settembre) in Piazza dei Signori: l’artista vicentina dipingerà dal vivo ispirandosi alle musiche e una di queste tele sarà poi devoluta a favore del lavoro e della ricerca svolta dall’associazione oncologica San Bassiano Onlus.

“IL VIAGGIO TRA SCOPERTA E VERITA’”, da venerdì 10 a domenica 12 settembre, museo Diocesano, Piazza Duomo 12, dalle 14:00 alle 18:00: esposizione d’arte contemporanea in collaborazione con la galleria d’arte ARTantide. In mostra le opere degli artisti del Movimento Arte Etica.

“VIWINE GOLD EDITION”, venerdì 10 e sabato 11 settembre, Bar 25, Enoteca Bissara, Bar Alle Colonne, Ristorante Fuori Modena, Bar Cioccolato, Gelateria Caffetteria Cremarelli, ristorante Al Pestello Bottega Storica 1910, Ristorante Biasio Centro, Rumori Polpetteria – dalle 18:00. Degustazioni di vini e prodotti delle cantine locali, abbinati a finger food e piatti della tradizione.

“GOLDEN FOOD TRUCK VILLAGE”, da venerdì 10 a domenica 12 settembre, Piazza Duomo dalle 11:00 alle 23:00: tra food truck di alta qualità e ristoratori qualificati, sarà possibile scoprire le eccellenze regionali ma anche sapori esotici.

“A RIVEDER LE STELLE” da venerdì 10 settembre a domenica 31 ottobre, Chiostro di San Lorenzo, dal martedì alla domenica dalle 10:30 alle 18:00. Esposizione fotografica ispirata a Dante Alighieri.

“CITARTS: UN VIAGGIO NELLA MAGIA”, sabato 11 settembre dalle 17:00 alle 23:30 – Piazza San Lorenzo, Corso Fogazzaro, Contrà Cesare Battisti. Festival di arti performative con artisti provenienti da musical e talent show internazionali. Ad aprire le danze la compagnia Experience Dance Company di I.D.A – International Dance Association alle 17:00 in Contrà Cesare Battisti. In Corso Fogazzaro e in Piazza San Lorenzo dalle 17:00 alle 23:00: “STELLE VOLANTI”, giochi itineranti e laboratori artistici per famiglie. Alle 18:30 e alle 21:30 due spettacoli di danza aerea: “MANNEQUIN. STORIE DI SARTI E LEGAMI”. Alle 20:30 e alle 22:30 in piazza San Lorenzo “L’INFERNO DI DANTE”, spettacoli pirotecnici che celebrano l’arte del “Mangiafuoco”. Special Guest Giselle “Lo Struzzo”: spettacolo sui trampoli.

“UN VIAGGIO NELLA DANZA”, sabato 11 settembre tra Piazza Matteotti e Piazza dei Signori (Opera Coffè Food & Drink ore 18:00 – Gelateria Caffetteria Cremarelli ore 19:30). Esibizioni dei ballerini della compagnia Naturalis Labor.

SPETTACOLO DI PIZZICA, sabato 11 settembre, in Corso Fogazzaro 121 dalle 20:45 alle 22:30.

“EMOZIONI IN VIAGGIO”, sabato 11 e domenica 12 settembre, Giardini Salvi – Corso SS. Felice e Fortunato, ore 17:30: reading letterario a cura della compagnia teatrale Theama Teatro.

“UNICO – IL MERCATO DEL FATTO A MANO”, sabato 11 settembre in Corso Fogazzaro nel tratto compreso tra Corso Palladio e il Tempio di San Lorenzo.

“VIAGGIO NELLA BIODIVERSITA’ DELLA CAMPAGNA VICENTINA”,sabato 11 e domenica 12 settembre, piazza San Lorenzo, dalle 10:30. Aperitivo a cura di Coldiretti Vicenza.

“SULLE ORME DI GRAZIA DELEDDA”, venerdì 10 e sabato 11 settembre, pasticceria Sa Mèndula – Corso Fogazzaro 91, alle 18:30 e alle 20:30. Serate enogastronomiche-culturali.

“NON HO L’ETÀ – MERCATO DELL’ANTIQUARIATO, DEL COLLEZIONISMO & DEL VINTAGE”, domenica 12 settembre dalle 8:00 alle 18:00 in Piazza Castello, Piazza Duomo, Contrà Garibaldi, Contrà Pescherie Vecchie, Contrà Cesare Battisti, Corso Palladio e Piazzale De Gasperi.

“ARTIGIANATO E DESIGN”, domenica 12 settembre, Loggia del Capitaniato – Piazza dei Signori 1, dalle 10:00 alle 18:00.Viaggio figurativo a cura di CNA. In esposizione anche le opere di MCLP “More clay, less plastic” collettiva di artigiani della ceramica.

“MUSICHE DAL MONDO”, domenica 12 settembre, Piazza dei Signori, ore 20:30: esibizione degli allievi del Conservatorio di Vicenza “Arrigo Pedrollo”. Iscrizioni al link: https://www.eventbrite.it/e/168422027819

“DI FUOCO E D’OMBRA”, domenica 12 settembre, Piazza dei Signori, ore 21:30: proiezione del cortometraggio tratto dal libro “Di fuoco e d’ombra” a cura dell’associazione culturale L’IdeAzione. Iscrizioni al link: https://www.eventbrite.it/e/168422027819

“LA PREZIOSA MATERIA. SMALTI DI ENNIO CESTONARO”, da sabato 4 a giovedì 16 settembre, Galleria Qu.Bi – Corso Fogazzaro 21 Orari: dal martedì al venerdì 10:00 – 13:00/15:00 -18:00 – sabato e domenica 16:00 -19:00, chiuso il lunedì.Esposizione di oggetti in smalto di Ennio Cestonaro.