(VIDEO) Scaglia un bidone su un’auto per rubare: ladro ‘beccato’ grazie ai residenti

Intervento delle volanti della Polizia di Stato di Vicenza la scorsa notte all’1.40 in viale Milano a Vicenza. Gli agenti sono stati chiamati dai residenti svegliati da un forte rumore proveniente dalla strada. Un uomo aveva scagliato un bidone su un’auto (Mini) per forzarla e rubare degli oggetti presenti nel bagagliaio. L’uomo, in evidente stato di ubriachezza, si è poi dileguato su una bicicletta. Le fasi del furto, dopo il lancio del bidone, sono state riprese dai telefonini di alcuni residenti. Di origine slava e di circa 40 anni, è stato intercettato poco lontano e accompagnato in questura per gli accertamenti e la denuncia per furto e danneggiamento.